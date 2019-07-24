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24 липня 2019, середа, 15:36 11
Судова влада 2019-07-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
Єфремов вийшов з СІЗО

Єфремов вийшов з СІЗО

Олександр Єфремов.
Олександр Єфремов.

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов, якого раніше суд відпустив з-під варти під домашній арешт з носінням електронного браслета, вийшов зі слідчого ізолятора.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Смирнов.

З його слів, він вийшов із СІЗО в середу.

Єфремов має намір в супроводі співробітників поліції приїхати до Києва і перебувати в квартирі під домашнім арештом.

Як повідомляли Українські Новини, суд продовжував арешт екс-депутата Єфремова.

Депутат Верховної Ради Ігор Луценко повідомив про те, що СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з олігарха Ріната Ахметова, депутата Ради від фракції "Опозиційний блок" Наталії Королевської та екс-голови фракції Партії регіонів у Раді Олександра Єфремова.

Тим часом у ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений до списку "Опозиційного блоку".

Раніше адвокат Тимошенко заявив, що 7 поліцейських силою витягли Єфремова зі швидкої допомоги під час нападу.

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