Єфремов вийшов з СІЗО

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов, якого раніше суд відпустив з-під варти під домашній арешт з носінням електронного браслета, вийшов зі слідчого ізолятора.\r\nПро це Українським Новинам повідомив його адвокат Андрій Смирнов.\r\nЗ його слів, він вийшов із СІЗО в середу.\r\nЄфремов має намір в супроводі співробітників поліції приїхати до Києва і перебувати в квартирі під домашнім арештом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд продовжував арешт екс-депутата Єфремова.\r\nДепутат Верховної Ради Ігор Луценко повідомив про те, що СБУ зняла звинувачення у фінансуванні тероризму з олігарха Ріната Ахметова, депутата Ради від фракції "Опозиційний блок" Наталії Королевської та екс-голови фракції Партії регіонів у Раді Олександра Єфремова.\r\nТим часом у ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений до списку "Опозиційного блоку".\r\nРаніше адвокат Тимошенко заявив, що 7 поліцейських силою витягли Єфремова зі швидкої допомоги під час нападу.