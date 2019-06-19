Суд продлил арест экс-депутата Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 17 августа.\r\nОб этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца до 17.08.2019 включительно", - сказано в нем.\r\nРанее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 22 июня.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ЦИК объяснили причину, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока".\r\nРанее депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.\r\n16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.\r\n4 января 2017 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".