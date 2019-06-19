подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 15:54 283
Судебная власть 2019-06-19T16:01:23+03:00
Українські Новини
Суд продлил арест экс-депутата Ефремова

Суд продлил арест экс-депутата Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 17 августа.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца до 17.08.2019 включительно", - сказано в нем.

Ранее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 22 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИК объяснили причину, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока".

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

4 января 2017 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Больше новостей о: Партия регионов Александр Ефремов продление ареста

Архив
Новости
На рабочего упал камень на комбинате в Кривом Роге, он погиб 16:23
Суд ЕС отказался признавать "три полоски" Adidas 16:18
В деле крушения Malaysia Airlines доказательств причастности российских военных пока нет 16:14
Полиция начала расследовать поджог сельсовета в Волынской области 16:10
"Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в своих компаниях 16:01
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
В сети бурно обсуждают видео, где женщина и полицейские подрались на Бессарабке 10:43
Журналист Кипиани призывает "людей в погонах" подкинуть Медведчуку пакетик с наркотиками, как это сделали русские спецслужбы в деле репортера Голунова 12:19
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
Президент Владимир Зеленский на передовой. Фото: president.gov.ua
Минобороны опровергло свое же сообщение о призыве Зеленского на военную службу 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok