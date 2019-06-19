Суд продлил арест экс-депутата Ефремова

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест бывшего главы фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова до 17 августа.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Старобельским районным судом Луганской области продлена мера пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца до 17.08.2019 включительно", - сказано в нем.

Ранее суд продлевал арест экс-депутата Рады Ефремова (ПР) до 22 июня.

Как сообщали Українськi Новини, в ЦИК объяснили причину, почему Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока".

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил о том, что СБУ сняла обвинение в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата Рады от фракции "Оппозиционный блок" Наталии Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в Раде Александра Ефремова.

16 января 2017 года Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против Ефремова.

4 января 2017 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение Ефремова в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".