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19 июня 2019, среда, 08:02 101
Политика 2019-06-19T08:02:15+03:00
Українські Новини
Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока": в ЦИК объяснили причину

Ефремов не может быть включен в список "Оппозиционного блока": в ЦИК объяснили причину

В ЦИК разъяснили законодательство о замене кандидатов в избирательных списках. Закон "О выборах народных депутатов Украины" позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Радченко, комментируя журналистам заявление партии "Оппозиционный блок" о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом, передает РБК-Украина.

Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, в пятницу об этом в эфире телеканала "ТРК Украина" заявил народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Он сказал, что "Оппозиционный блок" внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.

"Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом "О выборах народных депутатов Украины". Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде", – сказал Радченко.

Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.

Как сообщали Українськi Новини, судья в деле Ефремова за счет суда оплатил жалобу на адвокатов.

Ранее срок нахождения Ефремова под арестом продлили до 14 мая.

Также адвокат Ефремова заявил, что 7 полицейских силой вытащили Ефремова из скорой помощи во время приступа.

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