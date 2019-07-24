Рішення Стокгольмського арбітражу про спір з "Газпромом" має бути винесено до листопада 2021, - "Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує винесення рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) про стягнення 11,58 млрд доларів з компанії "Газпром" (Росія) на користь "Нафтогазу" до листопада 2021 року після того, як суди Люксембургу та Амстердама відхилили апеляцію "Газпрому" в спір з "Нафтогазом"

Про це йдеться в проспекті до випуску "Нафтогазом" єврооблігацій, копію якого мають у своєму розпорядженні Українські Новини.

"Відповідно до узгодженого процедурного графіку остаточне рішення в консолідованому арбітражі має бути винесено до 1 листопада 2021 року", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 6 вересня 2018 Арбітражний інститут Торгової палати прийняв рішення про консолідацію розглядів, і 28 грудня 2018 року було сформовано склад арбітражу.

Як повідомляли Українські Новини, уберезні суд в Англії призупинив справу про виконання на території Англії рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що "Нафтогаз" готовий відмовитися або переглянути позов до "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі по транзиту газу в разі укладення довгострокового контракту з транзиту.

6 липня "Нафтогаз" подав позов до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не враховуючи відсотків.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопостачені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" має заплатити 2,56 млрд доларів на користь НАКу.