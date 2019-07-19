Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом"

Апелляционный суд Амстердама и окружной суд Люксембурга отклонили апелляции компании "Газпром" (Россия) по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", передают Українські Новини.\r\n"Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", - говорится в нем.\r\nСоответствующее решение суд принял 8 июля 2019 года.\r\nКроме того, в тот же день решение в пользу "Нефтегаза" принял Окружной суд Люксембурга. \r\nОтмечается, что суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между "Нефтегазом" и "Газпромом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).\r\nРанее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".