подписаться на рассылку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 июля 2019, пятница, 14:20 68
Верховная Рада и партии 2019-07-19T14:20:04+03:00
Українські Новини
Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом"

Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом"

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Апелляционный суд Амстердама и окружной суд Люксембурга отклонили апелляции компании "Газпром" (Россия) по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", передают Українські Новини.

"Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу "Газпрома" относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов", - говорится в нем.

Соответствующее решение суд принял 8 июля 2019 года.

Кроме того, в тот же день решение в пользу "Нефтегаза" принял Окружной суд Люксембурга. 

Отмечается, что суд Люксембурга отклонил жалобу "Газпрома" и подтвердил аресты относительно российской компании на территории этой страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между "Нефтегазом" и "Газпромом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Ранее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Стокгольмский арбитраж

Архив
Новости
Доллар и евро повысились в цене за предвыборную неделю 14:55
"Самопомощь" обратилась в Конституционный Суд об отмене особого статуса Донбасса 14:54
Гладковский выехал за границу, но обещает прийти на допрос в НАБУ после возвращения 14:40
Суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом" 14:20
Отставка директора МВФ не отразится на сотрудничестве с Украиной, - Данилишин 13:58
больше новостей
Жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели и на день выборов 06:01 Карта
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты для начисления пенсий 06:40
НАБУ проводит обыски в спортклубе "5 элемент" в Киеве 10:00
Европу накроет аномальная жара до +40: синоптик дала прогноз на неделю и избирательный уикенд 06:01 Карта
Рейтинг "Платформы" Бойко все так же в 7 раз больше рейтинга ОБ Ахметова 06:17
больше новостей
Нацполиция активизирует расследование дела о злоупотреблениях экс-главы Совета адвокатов Киева и кандидата в депутаты Рады Рафальской 15:36 Документ
Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Фото: Страна
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке 22:38
Ярош Зеленскому - "люстраторко" у вас не выросло, чтоб делать люстрацию 13:07
СБУ задержала экс-боевика "ДНР", причастного к перевозке сбитого MH17 над Донбассом ЗРК "Бук" 15:46 Дополнено
Предыдущая власть так и не смогла подчинить себе Окружной админсуд Киева, - эксперты 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok