"Слуга народу" хоче відкрити нове скликання Ради в День незалежності

Політична партія "Слуга народу" виступає за відкриття нового скликання Верховної Ради в День незалежності, 24 серпня.

Про це лідер штабу партії Олександр Корнієнко повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Ми говорили попередньо, що хочемо провести засідання у серпні. Ми говорили і я особисто говорив, що День незалежності - красива, символічна дата", - сказав він.

Корнієнко зазначив, що ця ініціатива пропонувалася різними членами партії.

"Я не виключаю (засідання 24 серпня), я навпаки за це. Ми на День конституції проводили навчальний семінар для наших списочників... Державні свята треба святкувати по-новому", - наголосив лідер штабу.

Як повідомляли Українські Новини, 9 липня Зеленський вирішив замість параду на День незалежності виділити 300 млн гривень на премії військовим.

Також команда Зеленського розглядає альтернативи параду до Дня незалежності.

Станом на 20:00 на виборах Верховної Ради 44,2% проголосували за партію "Слуга народу", 11,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність".