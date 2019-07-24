Нацполіції дозволили доступ до мобільних розмов дружини загиблого Тимчука та його помічника

Шевченківський районний суд Києва дозволив слідчим Національної поліції доступ до інформації про мобільні розмови та SMS-листування дружини загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (Народний Фронт) і його помічника в рамках розслідування справи.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Нацполіція просила суд надати доступ до інформації про мобільні розмови та листування дружини Тимчука та його помічника з метою встановлення осіб, які вчинили або які причетні до скоєння цього кримінального правопорушення, встановлення об'єктивних обставин події, а також у зв'язку з необхідністю неухильного дотримання вимог КПК.

Ця інформація необхідна для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального злочину.

Суд надав дозвіл слідству щодо доступу до такої інформації за період із 01.06.2019 по 20.06.2019.

Як повідомляли Українські Новини, справу про загибель Тимчука засекретили і розслідують як умисне вбивство.

Проте слідство вважає, що головною версією загибелі Тимчука є самогубство.

Також громадянська дружина Тимчука, яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.