Нацполіції дозволили доступ до мобільних розмов дружини загиблого Тимчука та його помічника

Шевченківський районний суд Києва дозволив слідчим Національної поліції доступ до інформації про мобільні розмови та SMS-листування дружини загиблого депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (Народний Фронт) і його помічника в рамках розслідування справи.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nНацполіція просила суд надати доступ до інформації про мобільні розмови та листування дружини Тимчука та його помічника з метою встановлення осіб, які вчинили або які причетні до скоєння цього кримінального правопорушення, встановлення об'єктивних обставин події, а також у зв'язку з необхідністю неухильного дотримання вимог КПК.\r\nЦя інформація необхідна для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального злочину.\r\nСуд надав дозвіл слідству щодо доступу до такої інформації за період із 01.06.2019 по 20.06.2019.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, справу про загибель Тимчука засекретили і розслідують як умисне вбивство.\r\nПроте слідство вважає, що головною версією загибелі Тимчука є самогубство.\r\nТакож громадянська дружина Тимчука, яка виявила його тіло, проходить у справі як свідок.