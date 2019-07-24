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24 липня 2019, середа, 13:23 17
Економіка 2019-07-24T14:45:02+03:00
Українські Новини
"Богдан Моторс" заявляє про блокування НАБУ своєї роботи через обшуки

"Богдан Моторс" заявляє про блокування НАБУ своєї роботи через обшуки

НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Автомобільна компанія "Богдан Моторс" заявляє про блокування своєї роботи з боку Національного антикорупційного бюро (НАБУ) внаслідок обшуків в офісі на Рибальському острові в Києві.

Про це Українським Новинам повідомив прес-секретар "Богдана" Сергій Красуля.

Він повідомив, що НАБУ постійно проводить обшуки і вилучення документів в офісі "Богдан Моторс", тим самим блокуючи роботу компанії.

"Вчора вони приходили за одними епізодами, а сьогодні за іншими, а компанія не може працювати весь цей час", - сказав Красуля.

Він додав, що нинішні слідчі дії НАБУ стосуються кредитних зобов'язань корпорації перед "Укрексімбанком".

Красуля наголосив, що всі зобов'язання перед "Укрексімбанком" зберігаються, і "Богдан" продовжує сумлінно їх виконувати, відповідно до договору про реструктуризацію.

"В умовах обвалу автомобільного ринку на 90% відсутність державної підтримки і якої б то не було державної промислової політики корпорація змушена була піти на реструктуризацію кредитів, взятих під будівництво нового автомобільного заводу. "Богдан Моторс" - єдина компанія, яка за час незалежності України побудувала новий сучасний автомобільний завод. І такі дії і блокування роботи вже точно не сприятиме якнайшвидшому поверненню кредиту", - зазначив Красуля.

Він також вважає, що дії НАБУ щодо компанії мають політичний характер.

Красуля додав, блокування роботи може призвести до того, що "Богдан Моторс" не зможе гарантувати своєчасне виконання контрактів, в тому числі і на поставку пасажирського муніципального транспорту під фінансовання ЄБРР, які раніше виконувалися бездоганно.

Як повідомляли Українські Новини, "Богдан" заявив, що вважає обшуки політичним тиском.

У 2018 році "Богдан Моторс" реструктуризував заборгованість у сумі 1,3 млрд гривень перед Державним експортно-імпортним банком на 13 років.

За даними ЗМІ, корпорація "Богдан Моторс" контролюється колишнім заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським, який отримав під контроль компанію в 2009 році від Петра Порошенка в обмін на акції компанії Roshen.

19 липня НАБУ проводила обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" та в приміщеннях автомобільної компанії "Богдан Моторс" у Києві у справі про корупцію в оборонній сфері.

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