Зеленський просить Гройсмана направити подання про відставку Кличка

Офіс Президента України звернувся до Кабінету Міністрів з проханням внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформовані джерела.

За словами співрозмовника видання, звернення пов'язане з тим, що голови місцевих адміністрацій повинні скласти повноваження перед новообраним Президентом.

"Кабмін вніс подання на всіх губернаторів, а на голову КМДА немає. Тепер їм надіслали відповідне звернення. Але голова КМДА може бути перепризначений", - сказав співрозмовник.

У коментарі виданню прес-секретар прем'єр-міністра Василь Рябчук підтвердив отримання такого листа від Офісу Президента. Він також сказав, що він буде оброблятися у встановленому законом порядку.

Кличко на посаді голови КМДА близько п'яти років - з 25 червня 2014 року.

Також, як повідомив на своїй сторінці у Facebook шеф-редактор видання "Обозреватель" Орест Сохар, Богдан вже направив до Кабінету Міністрів подання про звільнення Кличка з посади мера Києва.

"Як повідомляють мої джерела, голова офісу Президента Андрій Богдан надіслав міністру Кабінету Міністрів Олександру Саєнку лист з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА", - написав Сохар.

(доповнено інформацією джерела)

Як повідомив Українським Новинам прес-секретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук, Зеленський просить Кабінет Міністрів внести подання на звільнення Віталія Кличка.

"Лист отримали. Зараз його обробляємо в установленому законом порядку", - сказав він.

Інших деталей він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР викликало Кличка на допит у п'ятницю. Також Кличко залишився винний 121 млн гривень за "скляний міст".

Тим часом НАБУ відкрило справу щодо зловживань при будівництві скандального "мосту Кличка".