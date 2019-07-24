Кабмін схвалив кандидатуру Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів схвалив кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.\r\nПро це журналістам повідомив уявити Президента в Кабміні Андрій Герус, передають Українські Новини.\r\n"Схвалили кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА", - сказав він.\r\nРаніше Шмигаль працював на посаді голови департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.\r\nВін також претендував на посаду львівського губернатора.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.\r\nРаніше Гройсман розповів про плани з призначення губернаторів.