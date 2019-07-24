Кабмін схвалив кандидатуру Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів схвалив кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Про це журналістам повідомив уявити Президента в Кабміні Андрій Герус, передають Українські Новини.

"Схвалили кандидата на посаду голови Івано-Франківської ОДА", - сказав він.

Раніше Шмигаль працював на посаді голови департаменту економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.

Він також претендував на посаду львівського губернатора.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче призначити одеського губернатора за підсумками відкритого конкурсу.

Раніше Гройсман розповів про плани з призначення губернаторів.