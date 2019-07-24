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24 липня 2019, середа, 12:00 13
Вибори 2019-07-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Учасник телепроекту пройшов у Раду від "Слуги народу" у житомирському окрузі

Учасник телепроекту пройшов у Раду від "Слуги народу" у житомирському окрузі

Сергій Кузьміних. Скріншот: Нові Лідери/YouTube
Сергій Кузьміних. Скріншот: Нові Лідери/YouTube

Висуванець партії "Слуга Народу", учасник проекту "Нові Лідери" Сергій Кузьміних виграв вибори до парламенту на одномандатному окрузі №67 (частина Богунського району Житомира, Житомирський, Любарський, Романівський та Чуднівський райони) в Житомирській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Кузьміних набрав 36,31% або 29 790 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник-самовисуванець, депутат Верховної Ради від групи "Партія "Відродження" Віктор Развадовський набрав 34,29% або 28 135 голосів.

Третє місце посів висуванець партії "Батьківщина", генеральний директор ТОВ "Вівад 09" (Житомирська область) Ігор Ходак, набравши 12,08% або 9 912 голосів.

36-річний Кузьміних народився в Житомирі, фізособа-підприємець, засновник благодійної організації "Міжнародний Благодійний Фонд братів Кузьміних", а також учасник проекту "Нові Лідери".

Проект являє собою телешоу, де учасники презентують свою "ідею змін", яка може стосуватися публічного управління, соціального захисту, безпеки та оборони, гуманітарної сфери, економіки, фінансів і банківської системи, правоохоронної системи, судової системи, прав людини тощо.

Переможцю надається 1 млн гривень на реалізацію задуманого.

Зазначається, що в проекті може взяти участь кожен, хто проявив або готовий себе проявити в суспільно-політичній сфері на загальнонаціональному рівні.

Учасниками можуть бути громадяни України віком від 25 років, які не є керівниками центральних органів виконавчої влади України та політичних партій, які не були обраними народними депутатами і не є працівниками телевізійної групи StarLightMedia.

Загалом на окрузі №67 балотувалося 7 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, піар-директор благодійного фонду "Алкоголь СТОП" пройшов у Раду від "Слуги народу". Також підприємець м'ясної фірми Чернявський від "Слуги народу" обійшов депутата Фурсіна в окрузі 138 Одеської області.

Тим часом ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.

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