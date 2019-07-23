Предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской области

Предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской област

Предприниматель, владелец фирмы по торговле мясом Степан Чернявский ("Слуга народа") выиграл у депутата Верховной Рады Ивана Фурсина (депутатская группа "Воля народа") выборы в округе №138 в Одесской области ( Ананьевский, Березовский, Ивановский, Любашевский, Николаевский, Ширяевский районы, часть Лиманского района ).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Чернявский набрал 37,3%, или 25 429 голосов избирателей по результатам подсчета 98,32% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, председатель Ширяевского райсовета Одесской области Ольга Полюганич ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), набрала 20,31%, или 13 848 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Князь Хачатрян, набравший 18,28% голосов.

Чернявскому - 46 лет, он родился в селе Ивановка Одесской области, работает частным предпринимателем.

Он владеет фирмой по продаже мясной продукции.

Как сообщали Українськi Новини, бизнесмен Аликсийчук набрал почти в три раза больше голосов на выборах, чем депутат Луценко.

Также общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе.