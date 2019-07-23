Предприниматель мясной фирмы Чернявский от "Слуги народа" обошел депутата Фурсина в округе 138 Одесской области

Предприниматель, владелец фирмы по торговле мясом Степан Чернявский ("Слуга народа") выиграл у депутата Верховной Рады Ивана Фурсина (депутатская группа "Воля народа") выборы в округе №138 в Одесской области (Ананьевский, Березовский, Ивановский, Любашевский, Николаевский, Ширяевский районы, часть Лиманского района).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nЧернявский набрал 37,3%, или 25 429 голосов избирателей по результатам подсчета 98,32% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, председатель Ширяевского райсовета Одесской области Ольга Полюганич ("Всеукраинское объединение "Батьківщина"), набрала 20,31%, или 13 848 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Князь Хачатрян, набравший 18,28% голосов.\r\nЧернявскому - 46 лет, он родился в селе Ивановка Одесской области, работает частным предпринимателем.\r\nОн владеет фирмой по продаже мясной продукции.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бизнесмен Аликсийчук набрал почти в три раза больше голосов на выборах, чем депутат Луценко.\r\nТакже общественный деятель Ковальчук от "Слуги народа" с большим отрывом победил "свободовца" в 152 округе.