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24 липня 2019, середа, 10:30 15
Силові структури 2019-07-24T11:30:03+03:00
Українські Новини
Чотири бойовика підірвалися на вибуховому пристрої, троє загинули, - розвідка

Чотири бойовика підірвалися на вибуховому пристрої, троє загинули, - розвідка

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після того, як бойовики 75 разів порушили перемир'я на час збору врожаю, окупанти 1 раз порушили режим припинення вогню 23 липня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"23 липня Збройні Сили України дотримувалися режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню", - сказано в ньому.

Позиції Збройних Сил було обстріляно з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї неподалік Луганського.

"Втрат з українського боку не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою серед окупантів, за даними розвідки, 23 липня було троє загиблих і один поранений через підрив на вибуховому пристрої.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики дотримуються "режиму тиші", загинув один окупант.

Тим часом в ОБСЄ повідомили, що троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.

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