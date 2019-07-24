Чотири бойовика підірвалися на вибуховому пристрої, троє загинули, - розвідка

Після того, як бойовики 75 разів порушили перемир'я на час збору врожаю, окупанти 1 раз порушили режим припинення вогню 23 липня, втрат серед українських військовослужбовців немає.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"23 липня Збройні Сили України дотримувалися режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню", - сказано в ньому.\r\nПозиції Збройних Сил було обстріляно з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї неподалік Луганського.\r\n"Втрат з українського боку не зафіксовано", - сказано в повідомленні.\r\nСвоєю чергою серед окупантів, за даними розвідки, 23 липня було троє загиблих і один поранений через підрив на вибуховому пристрої.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики дотримуються "режиму тиші", загинув один окупант.\r\nТим часом в ОБСЄ повідомили, що троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні.