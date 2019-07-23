На Донбассе боевики придерживаются "режима тишины", погиб один оккупант

Вчера, 22 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования придерживались устойчивого режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что среди украинских военных потерь нет.

Также, по данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, двое военных погибли и двое ранены из-за подрыва взрывчатки возле Счастья.

Также боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.