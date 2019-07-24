В Дніпрі 17 працівників підприємства підкосила гостра кишкова інфекція

У Дніпрі на підприємстві ТОВ "Міропласт" сталося масове отруєння працівників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.\r\nТак, повідомляється, що протягом 20-23 липня в лікувальні заклади Дніпра були госпіталізовані 17 працівників підприємства з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.\r\n"Постраждалі вживали їжу, яку надавала ФОП "Синявська Н.В.", - йдеться в повідомленні.\r\nПроводиться комплекс протиепідемічних заходів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.\r\nРаніше в Рівненській області майже 40 осіб отруїлися на весіллі.\r\nТакож у Луцьку 10 осіб поїли у піцерії і потрапили в лікарню з отруєнням.