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24 липня 2019, середа, 10:07 11
Події 2019-07-24T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Дніпрі 17 працівників підприємства підкосила гостра кишкова інфекція

В Дніпрі 17 працівників підприємства підкосила гостра кишкова інфекція

Отруєння, лікарня. Фото: pixabay
Отруєння, лікарня. Фото: pixabay

У Дніпрі на підприємстві ТОВ "Міропласт" сталося масове отруєння працівників. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, повідомляється, що протягом 20-23 липня в лікувальні заклади Дніпра були госпіталізовані 17 працівників підприємства з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція.

"Постраждалі вживали їжу, яку надавала ФОП "Синявська Н.В.", - йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб.

Раніше в Рівненській області майже 40 осіб отруїлися на весіллі.

Також у Луцьку 10 осіб поїли у піцерії і потрапили в лікарню з отруєнням.

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