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16 июля 2019, вторник, 13:30 215
Происшествия 2019-07-16T13:37:27+03:00
Українські Новини
В Ровенской области почти 40 человек отравились на свадьбе

В Ровенской области почти 40 человек отравились на свадьбе

В Ровенской области 39 человек попали в больницу после посещения свадьбы в кафе "Гарман". Среди пострадавших 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек (из них 8 детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в г. Мизоч (всего кафе посетило около 100 человек)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке 10 человек поели в пиццерии и попали в больницу с отравлением.

Ранее в Мелитополе 15 детей "подкосила" ротавирусная инфекция после похода в развлекательный центр.

Также в одесском оздоровительном лагере массово отравились дети.

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