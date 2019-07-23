На київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу"

Співробітниця Міністерства оборони Мар'яна Безугла, висунута партією "Слуга народу", виграла вибори в одномандатному окрузі №217 у Києві (Оболонь).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nВона набрала 38,4% або 29 560 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближча її суперниця, депутат Київської міської ради Людмила Костенко ( "Європейська солідарність"), набрала 21,35% або 16 433 голоси.\r\nТретє місце посіла кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Оксана Гаврилюк - вона набрала 7,33% або 5 643 голоси.\r\n31-річна Безугла народилася і живе в Києві, безпартійна.\r\nВона працює старшим інспектором з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області. Також підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" 158 окрузі.\r\nТим часом ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.