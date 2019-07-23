На київській Оболоні перемогла співробітниця Міноборони, висунута "Слугою народу"

Співробітниця Міністерства оборони Мар'яна Безугла, висунута партією "Слуга народу", виграла вибори в одномандатному окрузі №217 у Києві (Оболонь).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Вона набрала 38,4% або 29 560 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближча її суперниця, депутат Київської міської ради Людмила Костенко ( "Європейська солідарність"), набрала 21,35% або 16 433 голоси.

Третє місце посіла кандидат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Оксана Гаврилюк - вона набрала 7,33% або 5 643 голоси.

31-річна Безугла народилася і живе в Києві, безпартійна.

Вона працює старшим інспектором з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомляли Українські Новини, Насалик програв вибори кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківської області. Також підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" 158 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.