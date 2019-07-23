Платформа Бойка заявляє про масове вкидання на 52 окрузі бюлетенів за кандидата Тимошенко під час підрахунку голосів

Платформа Бойка заявляє про масове вкидання на 52 окрузі бюлетенів за кандидата Тимошенко під час підрахунку г

"Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що, згідно з даними паралельного підрахунку голосів, низка ділянок 52 виборчого округу демонструють аномально високий для Донецької області та інших дільниць округу рівень підтримки висуванця від "Батьківщини" Євгенія Яковенка і самої партії.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті, передають Українські Новини.

Так, журналісти опублікували відео, на якому, при розкритті скриньок, після зафіксованого спостерігачами вкидання, чітко видно пачки бюлетенів з позначкою за Євгена Яковенко та партію "Батьківщина". Спостерігачі відзначають, що такі вкидання відбувалися в більшості виборчих дільниць в селищах Новгородське, Залізне, Неліпівка, Курдюмівка, шахта Північна, шахта Південна та у місті Торецьк, але члени комісій, куплені Євгеном Ярошенко, відмовлялися проводити розкриття скриньок для голосування.

Про масове вкидання свідчать й результати паралельного підрахунку - на окремих ділянках 52 округу висуванець від "Батьківщини" Євген Яковенко набрав аномальні 50 - 60% підтримки, а партія - до 12%. За даними ЦВК на даний момент, партія "Батьківщина" набирає 3,68% голосів виборців, у той час, як в інших округах підтримка партії не перевищує 1,3-1,5%.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашев від платформи Бойка виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 113 окрузі. Також Шуфрич звинуватив Колеснікова у блокуванні роботи окружкому, де той програв вибори.

Тим часом Солод від "Опозиційної платформи" виграв вибори в Слов'янську.