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23 липня 2019, вівторок, 21:19 14
Вибори 2019-07-23T21:28:11+03:00
Українські Новини
Платформа Бойка заявляє про масове вкидання на 52 окрузі бюлетенів за кандидата Тимошенко під час підрахунку г

Платформа Бойка заявляє про масове вкидання на 52 окрузі бюлетенів за кандидата Тимошенко під час підрахунку голосів

"Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що, згідно з даними паралельного підрахунку голосів, низка ділянок 52 виборчого округу демонструють аномально високий для Донецької області та інших дільниць округу рівень підтримки висуванця від "Батьківщини" Євгенія Яковенка і самої партії.

Про це йдеться в заяві партії на офіційному сайті, передають Українські Новини.

Так, журналісти опублікували відео, на якому, при розкритті скриньок, після зафіксованого спостерігачами вкидання, чітко видно пачки бюлетенів з позначкою за Євгена Яковенко та партію "Батьківщина". Спостерігачі відзначають, що такі вкидання відбувалися в більшості виборчих дільниць в селищах Новгородське, Залізне, Неліпівка, Курдюмівка, шахта Північна, шахта Південна та у місті Торецьк, але члени комісій, куплені Євгеном Ярошенко, відмовлялися проводити розкриття скриньок для голосування.

Про масове вкидання свідчать й результати паралельного підрахунку - на окремих ділянках 52 округу висуванець від "Батьківщини" Євген Яковенко набрав аномальні 50 - 60% підтримки, а партія - до 12%. За даними ЦВК на даний момент, партія "Батьківщина" набирає 3,68% голосів виборців, у той час, як в інших округах підтримка партії не перевищує 1,3-1,5%.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашев від платформи Бойка виграв вибори у кандидата від "Слуги народу" у 113 окрузі. Також Шуфрич звинуватив Колеснікова у блокуванні роботи окружкому, де той програв вибори.

Тим часом Солод від "Опозиційної платформи" виграв вибори в Слов'янську.

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