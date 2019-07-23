Лукашев от платформы Бойко выиграл выборы у кандидата от "Слуги народа" в 113 округе

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За життя" Александр Лукашев выиграл выборы в Верховную Раду в округе №113 в Луганской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nЛукашев набрал 33,26% или 17,924 тыс. голосов, а его ближайший соперник - Вита Слипец (партия "Слуга народа") набрала 22,81% или 13,220 тыс. голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Владимир Струк с результатом 15,53% или 12,292 тыс. голосов.\r\nЛукашев родился в 1976 году, он является руководителем юридического отдела благотворительной организации "Фонд Сергея Шахова".\r\nКак сообщали Українськi Новини, ресторатор без высшего образования прошел в Раду от "Слуги народа" по одесскому округу.\r\nТакже участник "Танцев со звездами" выиграл выборы в 219 округе.