Шуфрич обвинил Колесникова в блокировании работы окружкома, где тот проиграл выборы

На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами Окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация. Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы- За жизнь.\r\n"Вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования. Под разными надуманными предлогами члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20-ти избирательных комиссиях, пытаются помешать работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета.\r\nМы обращаемся к:\r\n- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №49 Ковалевой Ольге Владимировне,\r\n- заместителю Председателя комиссии Поворознюку Геннадию Борисовичу,\r\n- Секретарю комиссии Пархоменко Ольге Викторовне,\r\nи членам ОИК:\r\n- Бездушной Елене Александровне,\r\n- Бережанской Татьяне Ярославне,\r\n- Березовскому Геннадию Викторовичу,\r\n- Бугаеву Николаю Ивановичу,\r\n- Девяткину Андрею Геннадиевичу,\r\n- Еремееву Михаилу Владимировичу,\r\n- Журавлеву Денису Сергеевичу,\r\n- Зикеева Сергею Евгеньевичу,\r\n- Коваленко Оксане Юрьевне,\r\n- Лебедь Татьяне Константиновне,\r\n- Миронову Игорю Анатольевичу,\r\n- Найденко Евгению Михайловичк,\r\n- Невзоровой Ирине Борисовне,\r\n- Троян Татьяне Васильевне,\r\n- Черному Юрию Васильевичу\r\nс требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свою обязанность перед избирателями.\r\nНе выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!\r\nНапоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.\r\nПодделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.\r\nФальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.\r\nПобедители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео", - говорится в сообщении.\r\nНестор Шуфрич заявил, что не позволит сорвать результаты голосования на 49 округе.\r\n\r\nОб этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украины", говорится на сайте партии.\r\n"Сегодня мы понимаем, что делается попытка сорвать подведение результатов голосования на 49 округе. Блокируется работа окружной избирательной комиссии. Блокируется работа отдельных участковых комиссий. Наш оппонент Борис Колесников признал свое поражение и поздравил мэра Дружковки Валерия Гнатенко с победой. Это было по-мужски. Но сейчас мы все наблюдаем откровенный саботаж со стороны членов комиссий", - сказал Нестор Шуфрич.\r\nПолитик обратился к представителям комиссий, призвав их не идти против закона и честно и открыто подвести итоги голосования в округе.\r\n"Я хочу сегодня обратится к представителям окружной и участковых комиссий в 49 округе, - не шутите с огнем! Я обращаюсь, прежде всего, к сотрудникам окружной избирательной комиссии, которые, как мы понимаем, находятся под влиянием определенных политических сил, недовольных результатами своего кандидата. Я призываю всех, кто задействован в подведении итогов – соблюдайте закон, иначе мы будем вынуждены применить его нормы и, в первую очередь, – нормы уголовного кодекса, в отношении ваших действий и персонально в отношении вас. Мы требуем завершить подсчет голосов и установить справедливые результаты волеизъявления граждан", - подчеркнул Нестор Шуфрич.\r\n