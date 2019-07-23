Шуфрич обвинил Колесникова в блокировании работы окружкома, где тот проиграл выборы

На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами Окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления. С процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация. Об этом говорится в заявлении Оппозиционной платформы- За жизнь.

"Вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования. Под разными надуманными предлогами члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20-ти избирательных комиссиях, пытаются помешать работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета.

Мы обращаемся к:

- Председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №49 Ковалевой Ольге Владимировне,

- заместителю Председателя комиссии Поворознюку Геннадию Борисовичу,

- Секретарю комиссии Пархоменко Ольге Викторовне,

и членам ОИК:

- Бездушной Елене Александровне,

- Бережанской Татьяне Ярославне,

- Березовскому Геннадию Викторовичу,

- Бугаеву Николаю Ивановичу,

- Девяткину Андрею Геннадиевичу,

- Еремееву Михаилу Владимировичу,

- Журавлеву Денису Сергеевичу,

- Зикеева Сергею Евгеньевичу,

- Коваленко Оксане Юрьевне,

- Лебедь Татьяне Константиновне,

- Миронову Игорю Анатольевичу,

- Найденко Евгению Михайловичк,

- Невзоровой Ирине Борисовне,

- Троян Татьяне Васильевне,

- Черному Юрию Васильевичу

с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свою обязанность перед избирателями.

Не выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!

Напоминаем, что препятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права... или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий, объединенные с обманом или принуждением, а также уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин в соответствии с ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Украины караются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Подделка избирательных документов согласно ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Фальсификации избирательных протоколов или включение в такой протокол заведомо недостоверных сведений в соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Украины карается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Победители уже обратились в правоохранительные органы. Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео", - говорится в сообщении.

Нестор Шуфрич заявил, что не позволит сорвать результаты голосования на 49 округе.