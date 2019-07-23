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23 липня 2019, вівторок, 21:04 9
Вибори 2019-07-23T22:00:03+03:00
Українські Новини
Насалик програв вибору кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківщини

Насалик програв вибору кандидату від "Слуги народу" на окрузі Івано-Франківщини

Едуард Прощук. Фото: Едуард Прощук/Facebook
Едуард Прощук. Фото: Едуард Прощук/Facebook

Заступник голови союзу споживачів Івано-Франківської області Едуард Прощук, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, який не задекларував 1,2 млн доларів боргу, як самовисуванця на позачергових виборах у Раду в окрузі №85 в Івано-Франківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Прощук набрав 30,65%, або 21 264 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат Ради Віктор Шевченко набрав 28,98%, або 20 110 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, міністр енергетики Насалик - він набрав 24,13% або 16 746 голосів.

Прощук народився 19 лютого 1982 в місті Калуш (Івано-Франківська область), є заступником голови спілки споживачів Івано-Франківської області та проживає в Івано-Франківську.

До складу округу №85 входять місто Калуш, Калуський та Рогатинський райони і частина Галицького району.

Як повідомляли Українські Новини, підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" на 158 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.

 
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