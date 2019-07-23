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23 липня 2019, вівторок, 20:28 7
Вибори 2019-07-23T21:30:02+03:00
Українські Новини
Підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" у 158 окрузі

Підприємець від "Слуги народу" в 3,5 рази обійшов кандидата від "Батьківщини" у 158 окрузі

Ігор Васильєв. Фото: Ігор Васильєв/Facebook
Ігор Васильєв. Фото: Ігор Васильєв/Facebook

Кандидат від партії "Слуга народу", фізична особа-підприємець (ФОП) Ігор Васильєв виграв вибори до Верховної Ради в окрузі №158 у Сумській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Васильєв набрав 46,85%, або 36 394 голосів виборців за результатами підрахунку 98,42% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", заступник директора в групі компаній "Укрлендфармінг" Василь Лобода набрав 13,54%, або 10 523 голосів.

Третє місце посів член партії "Опозиційна платформа - За життя", заступник директора "Сумбудтрансу" Віталій Жиленко, набравши 9,82%, або 7 628 голосів.

Васильєв народився 25 серпня 1984 року в Полтаві, проживає в Києві.

До складу округу №158 входять частина Зарічного району міста Суми (виборчі дільниці № 590896 - 590925, 590944 - 590946), Білопільський, Краснопільський, Сумський райони.

Як повідомляли Українські Новини, журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у голови "Волі народу". Також нотаріус Фріс від "Слуги народу" виграв вибори у кандидата від партії "Батьківщина" у 84 окрузі.

Тим часов ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.

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