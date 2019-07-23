Нотариус Фрис от "Слуги народа" выиграл выборы у кандидата от партии "Батькивщина" в 84 округе

Нотариус Игорь Фрис, выдвиженец от партии "Слуга народа" выиграл у предпринимателя Андрея Иваськова, выдвиженца от партии "Батьківщина" на внеочередных выборах в Раду на округе №84 в Ивано-Франковской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Фрис набрал 21,9%, или 17 280 голосов избирателей по результатам подсчета 97,91% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, предприниматель Иваськов набрал 14,61%, или 11 531 голосов.

Третье место занял выдвиженец партии "Европейская солидарность" Михаил Довбенко - он набрал 12,98% или 10 241 голосов.

Фрис родился 29 сентября 1973 года в Ивано-Франковске, является частным нотариусом и проживает в Ивано-Франковске.

В состав округа №84 входят город Бурштын, часть города Ивано-Франковск, а также Тисменский и Тлумацкий районы и часть Галицкого района.

Как сообщали Українськi Новини, замгубернатора Одесской области Колебошин выиграл выборы в округе №140.

А руководитель медиа-группы "Весь Кировоград" Дануца выиграл выборы Рады в округе 99.