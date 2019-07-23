Весільний фотограф, що пройшов до Ради, розповів про свою зустріч із Зеленським

Висуванець партії "Слуга Народу" весільний фотограф Сергій Штепа, що виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі"

Про це Штепа розповів в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.

Так, переможець виборів повідомив, що головними проблемами Запоріжжя є мости, що довго будуються, які відвідав Зеленський, незручні транспортні розв'язки, а також - ломбарди і "наливайки", які з'являються через низький рівень житття.

"Під час поїздки у нас з ним була дуже коротка бесіда, тому я не можу сказати, що ми докладно обговорили всі питання. Я думаю, що ми з ним будемо докладніше спілкуватися з цих питань пізніше", - розповів Штепа.

На питання журналіста, чому за три дні до виборів у Президента, який приїхав до Запоріжжя, не знайшлося часу поговорити з кандидатом від своєї партії, а от про ломбарди з активістами він встиг поговорити, Штепа відповів, що Зеленський обговорював питання і вчиняв дії, які були передбачені програмою поїздки.

"На той момент ми були лише кандидатами. Окрім того, якщо б це було спілкування якесь публічне з ним, то це було б прямою агітацією, що теж суперечить закону. Тому Володимир Зеленський, як людина, яка береже наш закон, не спілкувався з нами, кандидатами від "Слуги народу" публічно", - додав Штепа.

Як повідомляли Українські Новини, авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям після візиту Президента.

Також троє чоловіків розпорошили газ на виборчій дільниці під Запоріжжям.