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23 липня 2019, вівторок, 18:45 16
Верховна Рада і партії 2019-07-23T19:45:02+03:00
Українські Новини
Весільний фотограф, що пройшов до Ради, розповів про свою зустріч із Зеленським

Весільний фотограф, що пройшов до Ради, розповів про свою зустріч із Зеленським

Сергій Штепа. Фото: Сергій Штепа/Facebook
Сергій Штепа. Фото: Сергій Штепа/Facebook

Висуванець партії "Слуга Народу" весільний фотограф Сергій Штепа, що виграв вибори Ради у почесного президента "Мотор-Січі" у окрузі №77 (Шевченківський і частину Олександрівського району Запоріжжя), розповів, що провів коротку розмову з Володимиром Зеленським під час візиту Президента до Запоріжжя 18 липня.

Про це Штепа розповів в інтерв'ю виданню "Главком", передають Українські Новини.

Так, переможець виборів повідомив, що головними проблемами Запоріжжя є мости, що довго будуються, які відвідав Зеленський, незручні транспортні розв'язки, а також - ломбарди і "наливайки", які з'являються через низький рівень житття.

"Під час поїздки у нас з ним була дуже коротка бесіда, тому я не можу сказати, що ми докладно обговорили всі питання. Я думаю, що ми з ним будемо докладніше спілкуватися з цих питань пізніше", - розповів Штепа.

На питання журналіста, чому за три дні до виборів у Президента, який приїхав до Запоріжжя, не знайшлося часу поговорити з кандидатом від своєї партії, а от про ломбарди з активістами він встиг поговорити, Штепа відповів, що Зеленський обговорював питання і вчиняв дії, які були передбачені програмою поїздки.

"На той момент ми були лише кандидатами. Окрім того, якщо б це було спілкування якесь публічне з ним, то це було б прямою агітацією, що теж суперечить закону. Тому Володимир Зеленський, як людина, яка береже наш закон, не спілкувався з нами, кандидатами від "Слуги народу" публічно", - додав Штепа.

Як повідомляли Українські Новини, авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям після візиту Президента.

Також троє чоловіків розпорошили газ на виборчій дільниці під Запоріжжям.

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