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22 июля 2019, понедельник, 02:00 38
Происшествия 2019-07-22T02:01:45+03:00
Українські Новини
Трое мужчин распылили газ на избирательном участке под Запорожьем

Трое мужчин распылили газ на избирательном участке под Запорожьем

Газ. Фото: al-fanarmedia
Газ. Фото: al-fanarmedia

В то время, как полиция получила более двух тысяч сообщений о нарушениях на выборах, силовики задержали 3 мужчин, распыливших газ на избирательном участке в Хортицком районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Запорожской области, передают Українськi Новини.

Полицейские установили, что неизвестные из аэрозольного баллончика распылили неизвестное вещество с резким запахом в открытое окно, где в это время члены избирательной комиссии подсчитывали голоса избирателей, всех присутствующих вывели на улицу.

Полицейские установили лиц, причастных к совершению преступления.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса .

Досудебное расследование продолжается.

Полицейские также сообщают, что в день голосования в Запорожье полицейские открыли 2 уголовных производства и составили 6 административных протоколов.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала в Киевской области автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в направлении Киева.

Также в день выборов на КПВВ "Майорское" нашли несколько взрывоопасных предметов после сообщения о минировании.

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