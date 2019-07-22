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22 июля 2019, понедельник, 16:20 502
Выборы 2019-07-22T16:20:58+03:00
Українські Новини
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи"

Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи"

Сергей Штепа. Фото: facebook/Штепа
Сергей Штепа. Фото: facebook/Штепа

Выдвиженец партии "Слуга Народа", кандидаты которой победили во всех мажоритарных округах Киева, Сергей Штепа выиграл у депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева ("Воля Народа") выборы депутата Рады по одномандатному округу №77 (Шевченковский и часть Александровского района Запорожья).

Об этом свидетельствуют результаты выборов на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Штепа набрал 43,72%, или 24 556 голосов избирателей по результатам подсчета 83,56% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Богуслаев, депутат Рады с 2006 года, почетный президент компании "Мотор-Сич" набрал 32,18% или 18 076 голосов.

Третье место занял выдвиженец "Оппозиционной платформы", пенсионер Валентин Зарва - он набрал 8,74% или 4 065 голосов.

29-летний Штепа родился в Запорожье, официально безработный, сотрудничал как фотограф с рядом СМИ, оказывает услуги свадебного фотографа.

Как сообщали Українські Новини, кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "95 квартал" ("Юзик") Юрий Корявченков выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №33 (Кривой Рог) в Днепропетровской области.

Директор спорткомплекса "Мотор Сич" Геннадий Касай прошел в Раду от "Слуги народа" в округе №74 в Запорожской области.

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