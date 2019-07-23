Фотограф, який виграв вибори, розповів, для чого Разумков їздив до його конкурента на "Мотор Січ"

Висуванець партії "Слуга народу", фотограф Сергій Штепа, який виграв вибори Верховної Ради в одномандатному окрузі №77 (Шевченківський і частину Олександрівського району Запоріжжя), розповів, що керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков напередодні виборів їздив на завод "Мотор Січ" до його конкурента В'ячеслава Богуслаєва ("Воля народу"), щоб піарити партію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Я не погоджусь з вами, що він піарив мого конкурента перед виборами. По-перше, він їздив з робочим візитом на завод "Мотор Січ". Фактично це була агітація "Слуги народу" серед робітників заводу. Тобто це було зроблено не для того, щоб піарити мого опонента, а для того, щоби піарити нашу політичну партію", - сказав він.

Також Штепа додав, що "Мотор Січ" є єдиним великим підприємством в Запоріжжі, на яке міг приїхати Разумков.

"Я взагалі не бачу нічого такого в тому, що Разумков їздив до нього на завод. На "Мотор Січі" працює десь близько 22 тис. працівників, зустріч з такою великою кількістю людей дуже важлива. Окрім того, у нас в Запоріжжі майже немає інших таких підприємств, куди б Разумков міг би приїхати з візитом. Бо є багато підприємств, які, скажімо так, дуже сильно пов’язані з кандидатами, які представляли інші політичні сили на цих виборах. І тому нашого лідера там просто не прийняли б. Мабуть "Мотор Січ" була єдиним великим заводом, куди міг потрапити наш лідер, щоб провести там зустріч з людьми", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, директор спорткомплексу "Мотор Січ" Геннадій Касай пройшов у Раду від "Слуги народу" в окрузі №74 в Запорізькій області.

Кандидат від партії "Слуга народу", актор студії "95 квартал" ("Юзик") Юрій Корявченков виграв вибори в депутати Ради в одномандатному виборчому окрузі №33 (Кривий Ріг) в Дніпропетровській області.