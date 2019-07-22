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22 июля 2019, понедельник, 15:48 41
Выборы 2019-07-22T15:48:56+03:00
Українські Новини
Директор спорткомплекса "Мотор Сич" Касай прошел в Раду от "Слуги народа" по в округе №74 в Запорожской област

Директор спорткомплекса "Мотор Сич" Касай прошел в Раду от "Слуги народа" по в округе №74 в Запорожской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор спорткомплекса авиакомпании "Мотор Сич" (Запорожье) Геннадий Касай выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №74 в Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Касай набрал 44,27%, или 22 342 голоса избирателей по результатам подсчета 83,78% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, Игорь Чумаченко ("Оппозиционный блок") набрал 12,65%, или 6 387 голосов.

Третье место занял Павел Матвиенко ("Оппозиционная платформа - за життя") - он набрал 10,41%, или 5 254 голоса.

46-летний Касай родился и живет в Запорожье, беспартийный.

Местные СМИ называют Касая человеком из ближайшего окружения президента "Мотор Сичи", депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева (группа "Воля народа"), который также баллотируется в Запорожской области.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "Донецкая народная республика".

Как сообщали Українськi Новини, в округе №83 выиграла выборы Рады кандидатот "Свободы".

Ранее ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.

Больше новостей о: Парламентские выборы Мотор Сич Слуга народа Геннадий Касай

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