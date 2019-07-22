Директор спорткомплекса "Мотор Сич" Касай прошел в Раду от "Слуги народа" по в округе №74 в Запорожской области

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", директор спорткомплекса авиакомпании "Мотор Сич" (Запорожье) Геннадий Касай выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №74 в Запорожской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Касай набрал 44,27%, или 22 342 голоса избирателей по результатам подсчета 83,78% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, Игорь Чумаченко ("Оппозиционный блок") набрал 12,65%, или 6 387 голосов.\r\nТретье место занял Павел Матвиенко ("Оппозиционная платформа - за життя") - он набрал 10,41%, или 5 254 голоса.\r\n46-летний Касай родился и живет в Запорожье, беспартийный.\r\nМестные СМИ называют Касая человеком из ближайшего окружения президента "Мотор Сичи", депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева (группа "Воля народа"), который также баллотируется в Запорожской области.\r\nРанее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность террористической организации "Донецкая народная республика".\r\nКак сообщали Українськi Новини, в округе №83 выиграла выборы Рады кандидатот "Свободы".\r\nРанее ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.