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22 июля 2019, понедельник, 11:57 1786
Выборы 2019-07-22T12:12:08+03:00
Українські Новини
"Юзик" с огромным отрывом победил в округе №33 в Днепропетровской области

"Юзик" с огромным отрывом победил в округе №33 в Днепропетровской области

Юрий Корявченков (Юзик). Кадр из видео Квартал 95
Юрий Корявченков (Юзик). Кадр из видео Квартал 95

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", актер студии "95 квартал" ("Юзик") Юрий Корявченков выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №33 (Кривой Рог) в Днепропетровской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Корявченков набрал 60,93%, или 41 251 голосов избирателей по результатам подсчета 94,31% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, кандидат от "Оппозиционной платформы - За життя" Вадим Виншель набрал 7,77% или 5 263 голосов.

Третье место заняла выдвиженка от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Ольга Бабенко - она набрала 6,51% или 4 412 голосов.

44-летний Корявченков родился в Кривом Роге, член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

Всего по округу №33 баллотировалось 17 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,45% (3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,89% (920 тыс.) -  "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос" согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 52,73% протоколов.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Мажоритарщики Слуга народа Юрий Корявченков 33 округ

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