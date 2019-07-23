Ресторатор без вищої освіти пройшов до Ради від "Слуги народу" в одеському окрузі

Ресторатор Олексій Леонов, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Сергія Ківалова ("Опозиційний блок") вибори в одномандатному окрузі №135 в Одесі (Приморський район).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЛеонов набрав 40,07% або 26 089 голосів виборців за результатами підрахунку 96,96% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, депутат і голова Одеської юридичної академії Ківалов, набрав 31,75% або 20 674 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець Євген Леонов - заступник директора ТОВ "Слуга народу".\r\nВін набрав 5,15% голосів.\r\nЛеонов народився 26 лютого 1983 року в Одесі.\r\nНе має вищої освіти, але працює комерційним директором ТОВ "ГРІЛІОН".\r\nЛеонов є відомим ресторатором, власником мережі ресторанів Pizza & Grill.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, професор київського вишу пройшла до Ради від "Слуги народу" за округом 216. Також учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі.\r\nТим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.