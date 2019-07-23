Ресторатор без вищої освіти пройшов до Ради від "Слуги народу" в одеському окрузі

Ресторатор Олексій Леонов, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Сергія Ківалова ("Опозиційний блок") вибори в одномандатному окрузі №135 в Одесі (Приморський район).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Леонов набрав 40,07% або 26 089 голосів виборців за результатами підрахунку 96,96% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат і голова Одеської юридичної академії Ківалов, набрав 31,75% або 20 674 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Євген Леонов - заступник директора ТОВ "Слуга народу".

Він набрав 5,15% голосів.

Леонов народився 26 лютого 1983 року в Одесі.

Не має вищої освіти, але працює комерційним директором ТОВ "ГРІЛІОН".

Леонов є відомим ресторатором, власником мережі ресторанів Pizza & Grill.

Як повідомляли Українські Новини, професор київського вишу пройшла до Ради від "Слуги народу" за округом 216. Також учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.