підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 18:13 15
Вибори 2019-07-23T19:15:02+03:00
Українські Новини
Ресторатор без вищої освіти пройшов до Ради від "Слуги народу" в одеському окрузі

Ресторатор без вищої освіти пройшов до Ради від "Слуги народу" в одеському окрузі

Олексій Леонов. Фото: Олексій Леонов/Facebook
Олексій Леонов. Фото: Олексій Леонов/Facebook

Ресторатор Олексій Леонов, висунутий партією "Слуга народу", виграв у самовисуванця, депутата Верховної Ради Сергія Ківалова ("Опозиційний блок") вибори в одномандатному окрузі №135 в Одесі (Приморський район).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Леонов набрав 40,07% або 26 089 голосів виборців за результатами підрахунку 96,96% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, депутат і голова Одеської юридичної академії Ківалов, набрав 31,75% або 20 674 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Євген Леонов - заступник директора ТОВ "Слуга народу".

Він набрав 5,15% голосів.

Леонов народився 26 лютого 1983 року в Одесі.

Не має вищої освіти, але працює комерційним директором ТОВ "ГРІЛІОН".

Леонов є відомим ресторатором, власником мережі ресторанів Pizza & Grill.

Як повідомляли Українські Новини, професор київського вишу пройшла до Ради від "Слуги народу" за округом 216. Також учасник "Танців з зірками" виграв вибори в 219 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.

Більше новин про: Бізнесмен Вища освіта Партія "Слуга народу" Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Депутат Мусій і міністр Семерак програли вибори бізнесмену Камельчуку 19:57
Помічник депутата Ради Онищенка від "Слуги народу" виграв вибори по 92 округу Київської області 19:56
Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради 19:40
Заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140 19:23
Журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у голови "Волі народу" 19:22
більше новин
ЦВК опрацювала вже 97,87% бюлетенів 19:07 Оновлюється
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok