Профессор киевского ВУЗа прошла в Раду от "Слуги народа" по округу 216

Профессор кафедры менеджмента Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Леся Забуранная, выдвинутая "Слугой народа", выиграла выборы в одномандатном округе №216 в Киеве (часть Дарницкого и Днепровских районов).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Она набрала 40,53% или 28 294 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, самовыдвиженец, депутата Киевского городского совета Виталий Павлик набрал 19,36% или 13 517 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Левин - он набрал 10,4% или 7 262 голоса.

37-летняя Забуранная родилась и живет в Киеве, беспартийная.

Как сообщали Українськi Новини, врач Вагнер прошла в Раду от "Слуги народа" в 183 округе Херсона. Кроме того, в 27 округе Днепропетровской области победил предприниматель от "Слуги народа".

Тем временем ЦИК подсчитал 95,48% бюллетеней.