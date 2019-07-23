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23 липня 2019, вівторок, 17:22 13
Вибори 2019-07-23T17:47:55+03:00
Українські Новини
Журналіст Дубінський з величезним відривом виграв вибори в окрузі №94

Журналіст Дубінський з величезним відривом виграв вибори в окрузі №94

Олександр Дубінський. Фото: facebook.com/dubinskyi
Олександр Дубінський. Фото: facebook.com/dubinskyi

Висуванець партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський виграв вибори у депутата Ради Верховної Ради Ігоря Кононенка (БПП) в одномандатному виборчому окрузі №94 в Київській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Дубінський набрав 40,60%, або 27 240 голосів виборців за результатами підрахунку 90,44% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий суперник, самовисуванець, депутата Ради від БПП, давній бізнес-партнер екс-Президента Пера Порошенка Ігор Кононенка набрав 12,07% або 8 100 голосів.

Третє місце посіла кандидат від партії "Батьківщина", генеральний директор "Атеку" Лариса Ільєнко - вона набрала 8,62% або 5 788 голосів.

38-річний Дубінський народився в Києві, телеведучий телеканалу "1+1", також широко відомий як блогер, постійно звинувачує в корупції Порошенка і його оточення, зокрема й Кононенка в тому числі.

Округ №94 охоплює Васильківський та Обухівський райони Київської області.

Як повідомляли Українські Новини, раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала позов до суду проти журналіста Олександра Дубинського про захист честі і гідності.

Раніше Дубінський попросив суд заборонити виїзд за кордон Порошенко, Райніну і Кононенку.

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