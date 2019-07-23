"Де цей хлопчик?": Зеленський фамільярно звернувся до журналіста

Президент Володимир Зеленський назвав журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача "хлопчиком" в Офісі Президента.

Про це Ткач повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щойно в Офісі Президента:

Зеленський: Де цей хлопчик?

Я: Я журналіст, а не хлопчик.

Зеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?

Я: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.

Зеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?

Я: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу", - переказав діалог Ткач.

Журналіст додав, що "хтось певне забув, як вимагав у Порошенка поваги на стадіоні".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир". Також на прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили низку журналістів.

Раніше на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годували шаурмою.