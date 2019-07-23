"Де цей хлопчик?": Зеленський фамільярно звернувся до журналіста

Президент Володимир Зеленський назвав журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача "хлопчиком" в Офісі Президента.\r\nПро це Ткач повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"Щойно в Офісі Президента:\r\nЗеленський: Де цей хлопчик?\r\nЯ: Я журналіст, а не хлопчик.\r\nЗеленський: А журналіст що не може бути хлопцем?\r\nЯ: Хлопцем може. Хлопчиком - ні.\r\nЗеленський: Ну хорошо. Як до Вас звертатись?\r\nЯ: Михайло мене звати, Володимире Олександровичу", - переказав діалог Ткач.\r\nЖурналіст додав, що "хтось певне забув, як вимагав у Порошенка поваги на стадіоні".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський попросив журналіста не звертатися до нього "Володимир Олександрович", а просто "Володимир". Також на прес-конференцію Зеленського і прем'єра Молдови Санду не пустили низку журналістів.\r\nРаніше на з'їзді "Слуги народу" гостей і журналістів годували шаурмою.