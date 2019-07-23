Лікар Вагнер пройшла до Ради від "Слуги народу" в 183 окрузі Херсона

Кандидат в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", головний лікар Обласної лікарні відновного лікування Вікторія Вагнер виграла вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №183 (Корабельний район) в Херсоні.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Вагнер набрала 39,36%, або 25 953 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів від дільничних комісій.

Найближчий її суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", президент Асоціації "Мости України" Михайло Опанащенко набрав 14,56%, або 9 603 голос.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Європейська солідарність", ректор Херсонського аграрного університету Юрій Кирилов - він набрав 9,20%, або 6 066 голосів.

38-річна Вагнер народилася в селі Георгіївка Семипалатинської області (Казахстан).

Всього в окрузі №183 балотувалися 16 кандидатів в депутати Ради.

Як повідомляли Українські Новини, ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори в Раду у 197 окрузі на Черкащині. Також екс-депутат Дніпровської міськради "Слуги народу" пройшов у Раду по 29 округу Дніпропетровської області.

Тим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.