Лікар Вагнер пройшла до Ради від "Слуги народу" в 183 окрузі Херсона

Кандидат в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", головний лікар Обласної лікарні відновного лікування Вікторія Вагнер виграла вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №183 (Корабельний район) в Херсоні.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Вагнер набрала 39,36%, або 25 953 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів від дільничних комісій.\r\nНайближчий її суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", президент Асоціації "Мости України" Михайло Опанащенко набрав 14,56%, або 9 603 голос.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Європейська солідарність", ректор Херсонського аграрного університету Юрій Кирилов - він набрав 9,20%, або 6 066 голосів.\r\n38-річна Вагнер народилася в селі Георгіївка Семипалатинської області (Казахстан).\r\nВсього в окрузі №183 балотувалися 16 кандидатів в депутати Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори в Раду у 197 окрузі на Черкащині. Також екс-депутат Дніпровської міськради "Слуги народу" пройшов у Раду по 29 округу Дніпропетровської області.\r\nТим часом ЦВК підрахувала 95,48% бюлетенів.