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23 липня 2019, вівторок, 16:19 13
Вибори 2019-07-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори до Ради в 197 окрузі Черкащини

Ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори до Ради в 197 окрузі Черкащини

Олександр Скічко. Фото: Вікіпедія
Олександр Скічко. Фото: Вікіпедія

Телеведучий, пародист, актор Олександр Скічко виграв вибори Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" у депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний) в одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Скічко набрав 50,76%, або 32 852 голосів виборців за результатами підрахунку 97,88% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Голуб набрав 17,74% або 11 485 голосів.

Голуб виграв вибори в Раду в цьому окрузі в 2014 році.

Третє місце посів висуванець від "Аграрної партії", підприємець Віктор Полозов - він набрав 7,23% або 4 682 голосів.

28-річний Скічко народився і проживає в Черкасах, був провідним міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", а також церемонії вручення Першої національної кінопремії Української кіноакадемії "Золота Дзиґа".

Всього в окрузі №197 (Золотоноша, Канів, частина Соснівського району, Золотоніський район, частина Канівського, Черкаського районів) балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області. Також в 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового ВНЗ.

Тим часом ЦВК підрахував 95,48% бюлетенів.

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