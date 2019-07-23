Ведучий "Євробачення-2017" Скічко виграв вибори до Ради в 197 окрузі Черкащини

Телеведучий, пародист, актор Олександр Скічко виграв вибори Верховної Ради як кандидат від партії "Слуга народу" у депутата парламенту Владислава Голуба (позафракційний) в одномандатному виборчому окрузі №197 у Черкаській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ними, Скічко набрав 50,76%, або 32 852 голосів виборців за результатами підрахунку 97,88% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець Голуб набрав 17,74% або 11 485 голосів.\r\nГолуб виграв вибори в Раду в цьому окрузі в 2014 році.\r\nТретє місце посів висуванець від "Аграрної партії", підприємець Віктор Полозов - він набрав 7,23% або 4 682 голосів.\r\n28-річний Скічко народився і проживає в Черкасах, був провідним міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", а також церемонії вручення Першої національної кінопремії Української кіноакадемії "Золота Дзиґа".\r\nВсього в окрузі №197 (Золотоноша, Канів, частина Соснівського району, Золотоніський район, частина Канівського, Черкаського районів) балотувалося 17 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області. Також в 170 окрузі Харкова вибори в Раду виграв декан торгового ВНЗ.\r\nТим часом ЦВК підрахував 95,48% бюлетенів.