Зеленський після доповіді Князєва про справу Шеремета впевнений у встановленні винних

Президент Володимир Зеленський після заслуховування в закритому режимі доповіді голови Національної поліції Сергія Князєва про перебіг розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета впевнений в тому, що винні будуть встановлені.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Я побачив дуже багато матеріалів. По-перше, хотів би подякувати фахівців карного розшуку... Хочу вас запевнити, що після того, що я побачив, я думаю, що не зможу сказати в який термін, але у нас буде результат... Люди, які скоїли вбивство, будуть знайдені", - сказав Президент.

Він також закликав не тиснути на правоохоронців.

"Через те, що я почув і побачив без журналістів, я хотів би, щоб ми не дуже тиснули на працівників карного розшуку. Там дуже багато роботи, і я впевнений, що вони просто не могли показати вам багато фактів. У цій справі нам потрібен результат. А це головне, щоб вся країна знала, хто ці люди, підірвали Павла Шеремета, і щоб вони були у в'язниці", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв заявляє, що поліція має низку перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.

Також суд повторно заарештував на прохання поліції всю інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.