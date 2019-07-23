48-річна вчителька від "Слуги народу" виграла вибори в 201 окрузі в Чернівцях

Висуванка від партії "Слуга народу", вчителька Олена Лис виграла вибори Верховної Ради у депутата Ради Миколи Федорука від фракції партії "Народний фронт" в одномандатному виборчому окрузі №201 у Чернівцях.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Лис набрала 34,66%, або 24 243 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, самовисуванець Федорук набрав 13,29% або 9 298 голосів.

Федорук виграв вибори в Раду по цьому округу в 2014 році.

Третє місце зайняв кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", підприємець Віталій Михайлішин - він набрав 12,45% або 8 711 голосів.

48-річна Лис народилася в селі Брідок (Брестська область, Білорусь), вчителька Чернівецької гімназії №2, безпартійна, проживає в Чернівцях.

Всього по округу №201 балотувалося 20 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше ректор університету перемогла у кандидата від "Голосу".



Також редактор газети від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка на окрузі в Одеській області.