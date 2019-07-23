Редактор газеты Колев от "Слуги народа" выиграл у экс-губернатора Червоненко в округе №134 в Одессе

Редактор газеты "Придунайські вісті" Олег Колев (партия "Слуга народа") выиграл у бывшего губернатора Запорожской области Евгения Червоненко и депутата Верховной Рады Геннадия Чекиты (Блок Петра Порошенко) выборы в Верховную Раду в округе №134 в Малиновском районе Одессы.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Колев набрал 34,75%, или 25 412 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nВторое место занял Червоненко с результатом 16,85% голосов, а третье действующий депутат Рады Чекита с результатом 8,52%.\r\nКолеву - 46 лет.\r\nОн родился в Белгород-Днестровском районе Одесской области, владелец и редактор газеты "Придунайські вісті".\r\nКак сообщали Українські Новини, владелец парка экстремальных аттракционоввыиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.\r\nТем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.