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23 июля 2019, вторник, 13:05 150
Выборы 2019-07-23T13:05:06+03:00
Українські Новини
Редактор газеты Колев от "Слуги народа" выиграл у экс-губернатора Червоненко в округе №134 в Одессе

Редактор газеты Колев от "Слуги народа" выиграл у экс-губернатора Червоненко в округе №134 в Одессе

Редактор газеты "Придунайські вісті" Олег Колев (партия "Слуга народа") выиграл у бывшего губернатора Запорожской области Евгения Червоненко и депутата Верховной Рады Геннадия Чекиты (Блок Петра Порошенко) выборы в Верховную Раду в округе №134 в Малиновском районе Одессы.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Колев набрал 34,75%, или 25 412 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Второе место занял Червоненко с результатом 16,85% голосов, а третье действующий депутат Рады Чекита с результатом 8,52%.

Колеву - 46 лет.

Он родился в Белгород-Днестровском районе Одесской области, владелец и редактор газеты "Придунайські вісті".

Как сообщали Українські Новини, владелец парка экстремальных аттракционоввыиграл округ в Полтаве у бывшего мэра.

Тем временем ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.

Больше новостей о: Парламентские выборы Евгений Червоненко Партия "Слуга народа" Олег Колев

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