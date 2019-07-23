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23 липня 2019, вівторок, 14:03 20
Вибори 2019-07-23T15:45:03+03:00
Українські Новини
Кандидат "Слуги народу" програв депутату Ради Горвату в 68-му окрузі

Кандидат "Слуги народу" програв депутату Ради Горвату в 68-му окрузі

Роберт Горват. Фото: Facebook/Роберт Горват
Роберт Горват. Фото: Facebook/Роберт Горват

Самовисуванець, депутат Верховної Ради Роберт Горват (фракція "Блок Петра Порошенко") виграв вибори в парламент по одномандатному округу №68 (Ужгород, Чоп, Ужгородський район) в Закарпатській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Горват набрав 19,66%, або 14 207 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник від "Слуги народу", менеджер з управління об'єктами інфраструктури ТОВ "Гроклін Карпати" (Ужгород) Олександр Пекар набрав 19,30%, або 13 946 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, член партії "Відродження", фізособа-підприємець Андрій Андрєєв, набравши 17,70%, або 12 788 голосів.

50-річний Горват народився в селі Тур'ї Ремети Закарпатської області.

Всього по округу №68 балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ради від "Відродження" Кулинич обійшов кандидата "Слуги народу" і виграв в окрузі №147.

Також депутат Ради Петьовка виграв вибори в рідному 72 окрузі Закарпаття.

Тим часом ЦВК підрахував майже 93% бюлетенів: Тимошенко обходить Порошенка, а Гройсман Шарія.

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