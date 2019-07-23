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23 июля 2019, вторник, 13:56 280
Верховная Рада и партии 2019-07-23T13:56:55+03:00
Українські Новини
Депутат Рады от "Видродження" Кулинич обошел кандидата "Слуги народа" и выиграл в округе №147

Депутат Рады от "Видродження" Кулинич обошел кандидата "Слуги народа" и выиграл в округе №147

Олег Кулинич. Фото: Фейсбук/Олег Кулинич
Олег Кулинич. Фото: Фейсбук/Олег Кулинич

Депутат Верховной Рады, член депутатской группы "Відродження", самовыдвиженец Олег Кулинич выиграл выборы в округе №147 в Полтавской области (Миргород).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно им, Кулинич набрал 37,78%, или 27 752 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, безработный Сергей Дудник от "Слуги народа", набрал 30,40% или 22 334 голоса.

Третье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение - Батьківщина",  директор ООО "Околиця" Александр Ващенко, набрав 12,84% или 9 435 голосов.

Кулинич родился 25 ноября 1966 года в Зенькове Полтавской области, депутат Рады с 2012 года.

На прошлых выборах он был избран депутатом по этому же округу.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.

Также активистка от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской области.

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