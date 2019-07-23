Депутат Рады от "Видродження" Кулинич обошел кандидата "Слуги народа" и выиграл в округе №147

Депутат Верховной Рады, член депутатской группы "Відродження", самовыдвиженец Олег Кулинич выиграл выборы в округе №147 в Полтавской области (Миргород).\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Кулинич набрал 37,78%, или 27 752 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, безработный Сергей Дудник от "Слуги народа", набрал 30,40% или 22 334 голоса.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Всеукраинское объединение - Батьківщина", директор ООО "Околиця" Александр Ващенко, набрав 12,84% или 9 435 голосов.\r\nКулинич родился 25 ноября 1966 года в Зенькове Полтавской области, депутат Рады с 2012 года.\r\nНа прошлых выборах он был избран депутатом по этому же округу.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутат Рады Петевка выиграл выборы в родном 72 округе Закарпатья.\r\nТакже активистка от "Голоса" выиграла у офицера Нацгвардии в 114 округе Львовской области.