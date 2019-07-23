Редактор газети Колєв від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в окрузі №134 в Одесі

Редактор газети "Придунайські вісті" Олег Колєв (партія "Слуга народу") виграв у колишнього губернатора Запорізької області Євгена Червоненка і депутата Верховної Ради Геннадія Чекити (Блок Петра Порошенка) вибори в Верховну Раду в окрузі №134 у Малиновському районі Одеси.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Колєв набрав 34,75%, або 25 412 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nДруге місце зайняв Червоненко з результатом 16,85% голосів, а третє чинний депутат Ради Чекіта з результатом 8,52%.\r\nКолєву - 46 років.\r\nВін народився в Білгород-Дністровському районі Одеської області, власник і редактор газети "Придунайські вісті".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.\r\nТим часом ЦВК підрахував майже 93% бюлетенів: Тимошенко обходить Порошенко, а Гройсман Шарія.