підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 13:05 20
Вибори 2019-07-23T15:30:04+03:00
Українські Новини
Редактор газети Колєв від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в окрузі №134 в Одесі

Редактор газети Колєв від "Слуги народу" виграв у екс-губернатора Червоненка в окрузі №134 в Одесі

Редактор газети "Придунайські вісті" Олег Колєв (партія "Слуга народу") виграв у колишнього губернатора Запорізької області Євгена Червоненка і депутата Верховної Ради Геннадія Чекити (Блок Петра Порошенка) вибори в Верховну Раду в окрузі №134 у Малиновському районі Одеси.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Колєв набрав 34,75%, або 25 412 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Друге місце зайняв Червоненко з результатом 16,85% голосів, а третє чинний депутат Ради Чекіта з результатом 8,52%.

Колєву - 46 років.

Він народився в Білгород-Дністровському районі Одеської області, власник і редактор газети "Придунайські вісті".

Як повідомляли Українські Новини, власник парку екстремальних атракціонів виграв округ у Полтаві у колишнього мера.

Тим часом ЦВК підрахував майже 93% бюлетенів: Тимошенко обходить Порошенко, а Гройсман Шарія.

Більше новин про: Парламентські вибори Євген Червоненко Олег Колєв

Архів
Новини
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Директор спиртзаводу від "Слуги народу" переміг на виборах у 156 окрузі Рівненської області 15:29
Вакарчук запропонував створити в Раді вже існуючий комітет, - Геращенко 15:23
Екс-главу голову Запорізької ОДА, у якого знайшли елітну нерухомість, відпустили під особисте зобов'язання 15:22
більше новин
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
ЦВК опрацювала 95,48% бюлетенів: відсоток платформи Бойка зростає, а "Євросолідарності" - падає 14:20 Оновлюється
У Рівному на деяких виборчих дільницях зникло світло, їх роботу призупинено 15:50
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
Підкуп виборців: в Одеській області виявили списки громадян, які отримали гроші за голос 15:56
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Суд відпустив Єфремова з-під варти 18:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok