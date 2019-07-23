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23 июля 2019, вторник, 12:04 357
Выборы 2019-07-23T12:04:10+03:00
Українські Новини
Владелец парка экстремальных аттракционов выиграл округ в Полтаве у бывшего мэра

Владелец парка экстремальных аттракционов выиграл округ в Полтаве у бывшего мэра

В избирательном округе №144 в Полтавской области на внеочередных выборах Верховной Рады, которые состоялись 21 июля, победил предприниматель Налетов Дмитрий Александрович от партии "Слуга народа" по результатам подсчета ЦИК 82,35% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передают Українські Новини.

Так, согласно данным ЦИК, Налетов набрал 41,88% или 24 863 голосов избирателей.

В ведомостях о кандидате указано, что родился Налетов 28 апреля 1985 года в городе Полтаве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует.

Ближайшим конкурентом Налетова является экс-мэр Полтавы Мамай Александр с 17% или 10 096 голосов избирателей.

Отметим, что Налетов является владельцем и директором парка экстремальных аттракционов в Полтаве.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария.

Ранее Личман от "Слуги народа" выиграла выборы в Раду в округе №30 с 47% голосов.

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