Директор з "Інтерпайпу" Кисилевський виграв вибори у 24 окрузі Дніпропетровської області

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу" Дмитро Кисилевський виграв вибори в одномандатному виборчому окрузі №24 у Дніпропетровській області (Індустріальний район, частина Самарського району міста Дніпро).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Кисилевський набрав 57,73% або 33 200 голосів виборців за результатами підрахунку 82,55% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Семенко набрав 11,96% або 6 649 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Юрій Береза, який набрав 7,55% або 4 199 голосів.

36-річний Кисилевський народився в Києві, займає посаду директора з корпоративних відносин трубно-колісного холдингу "Інтерпайп".

"Інтерпайп" належить олігархові Віктору Пінчуку - зятю другого президента України Леоніда Кучми.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше журналіст від "Слуги народу" переміг кандидата від "Євросолідарності".



Тим часом кандидат від "Слуги народу" програв кандидату "Опозиційної платформи" в Донецькій області.