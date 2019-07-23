Російські снайпери прибули на Донбас знищити камери ОБСЄ

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що російські снайпери прибутку в підконтрольний Донецьк з метою знищення камер відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"За наявною інформацією, в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності з мінськими домовленостями на окремих ділянках лінії розмежування", - написано в ньому.\r\nНаголошується, що встановлені моніторинговою місією ОБСЄ відеокамери для спостереження онлайн дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації круглі добу.\r\nЗ допомогою цих відеокамер міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували порушення бойовиками режиму припинення вогню, провокаційні обстріли позицій українських військ, обстріл мирних жителів і цивільної інфраструктури на підконтрольній території.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, двоє військових загинули і двоє поранені через підриву вибухівки біля Щастя.\r\nТакож бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.