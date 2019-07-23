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23 липня 2019, вівторок, 11:25 18
Силові структури 2019-07-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
Російські снайпери прибули на Донбас знищити камери ОБСЄ

Російські снайпери прибули на Донбас знищити камери ОБСЄ

Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що російські снайпери прибутку в підконтрольний Донецьк з метою знищення камер відеоспостереження Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ).

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За наявною інформацією, в окупований Донецьк прибули російські групи снайперів із завданням - підготовка і здійснення обстрілів, знищення відеокамер спостереження СММ ОБСЄ, які встановлені у відповідності з мінськими домовленостями на окремих ділянках лінії розмежування", - написано в ньому.

Наголошується, що встановлені моніторинговою місією ОБСЄ відеокамери для спостереження онлайн дозволяють здійснювати відеофіксацію ситуації круглі добу.

З допомогою цих відеокамер міжнародні спостерігачі багаторазово фіксували порушення бойовиками режиму припинення вогню, провокаційні обстріли позицій українських військ, обстріл мирних жителів і цивільної інфраструктури на підконтрольній території.

Як повідомляли Українські Новини, двоє військових загинули і двоє поранені через підриву вибухівки біля Щастя.

Також бойовики 26 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 20 липня, 2 військовослужбовців отримали поранення.

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