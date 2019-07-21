"Перемирие в ООС": 26 обстрелов, 2 раненых украинских воина

Боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенного "минскими соглашениями" оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Гранитного - из стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета; дважды на окраине Талаковки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Павлополь - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета; рядом с Красногоровкой - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; на окраине Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевики - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции военных были обстреляны 13 раз: дважды рядом с населенным пунктом Счастье - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Артем - из крупнокалиберного пулемета; четыре раза неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды на окраине Луганска - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Попасной - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Новоалександровкой - из минометов калибра 120 и 82 мм; в районе населенного пункта Екатериновка - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего "минским договоренностям".

По данным разведки, 20 июля 6 боевиков получили ранения.

С начала текущих суток обстрелы позиции Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, по информации ОБСЕ, трое гражданских погибли и 13 ранены на Донбассе за две недели.

Ранее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.