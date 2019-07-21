Двое военных погибли и двое ранены из-за подрыва взрывчатки возле Счастья

2 военных погибли и 2 ранены из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Счастья (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 8:25 во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта в районе населенного пункта Счастье подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в результате взрыва бойцы получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Кроме этого в результате взрыва двое военнослужащих получили ранения.

Была проведена эвакуация пострадавших в городскую больницу, состояние их здоровья - удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 26 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 20 июля, 2 военнослужащих получили ранения.

Ранее на Донбассе боевики спровоцировали ответный огонь и потеряли четырех "бойцов" ранеными.