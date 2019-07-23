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23 липня 2019, вівторок, 10:54 44
Суспільство 2019-07-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
КПВВ "Майорск" після замінування відновив свою роботу

КПВВ "Майорск" після замінування відновив свою роботу

Контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське в Донецькій області відновив роботу. Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 23 липня.

"Все КПВВ на лінії розмежування відкрилися о 06.00 за літнім графіком роботи і функціонують в штатному режимі, в тому числі і КПВВ Майорське, яке вчора не працювало, у зв'язку з вибухонебезпечною ситуацією", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що сьогодні вранці на КПВВ Майорське в чергах стояли 150 автомобілів, а в цілому на лінії розмежування – 330 машин.

Напередодні біля КПВВ Майорське піротехніки ДСНС шукали вибухівку. Вони обстежили 8 тис. кв. м. території.

Як повідомляли Українські Новини, на КПВВ "Майорське" знайшли вже 12 вибухонебезпечних предметів.

КПВВ "Майорське" дійсно замінували: вибухівку знайшли.

КПВВ "Майорське" на Донбасі не працювало через "мінування"

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