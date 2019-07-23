У Рівненській області на фестивалі "Тарас Бульба" отруїлися шаурмою 14 осіб

У місті Дубно на Рівненщині після вживання шаурми на рок-фестивалі отруїлися 14 осіб. Про це повідомляється на сторінці Рівненського обласного лабораторного центру в Facebook.

У період з 20 по 22 липня за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції звернулося 14 осіб, які відвідували рок-фестиваль "Тарас Бульба". Своє захворювання люди пов'язували з вживанням шаурми, купленої на фестивалі.

10 осіб були госпіталізовані в інфекційне відділення Дубненской центральної лікарні. Зокрема, серед постраждалих від отруєння 3 дитини.

Як повідомляли Українські Новини, 54 дитини та 3 дорослих госпіталізовані з-за отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в селищі Сергіївка Одеської області. 12 липня 43 дитини були госпіталізовані через отруєння в дитячому таборі "Медик-2" в Одеській області.

Тим часом кожен третій дитячий табір порушує санітарні норми.