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16 июля 2019, вторник, 17:06 59
Общество 2019-07-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
Каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы

Каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы

Дети. Фото: pixabay
Дети. Фото: pixabay

Количество детей, которые ежегодно отдыхают в лагерях, снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровня предоставляемых услуг. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Как сообщила начальник Управления, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок учреждений оздоровления и отдыха детей на предмет соблюдения ими требований санитарного законодательства.

"Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти на 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном", - отметила Алла Григоренко.

Самый высокий процент нарушений обнаружено в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях по 38%.

Нарушения касались организации питания детей, недостаточного уровня гигиены персонала, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушения правил хранения продуктов, отсутствия документов на продукцию, отсутствия маркировки оборудования. Также в 201 заведении зафиксировано недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом.

С целью приведения заведений к соответствующим требованиям должностными лицами Госпродпотребслужбы предоставлено 712 предписаний и 52 распоряжения руководителям учреждений, наложено 43 штрафы, отстранены от работы 66 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, 10 раз проинформированы правоохранительные органы о нарушении требований санитарного законодательства.

Как сообщали Українські Новини, в Коблево госпитализировали 40 детей из-за отравления.

Также в лагере Одесской области массово отравились 46 детей.

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