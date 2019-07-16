Каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы

Количество детей, которые ежегодно отдыхают в лагерях, снижается из-за высокой стоимости путевок и низкого уровня предоставляемых услуг. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Как сообщила начальник Управления, с начала оздоровительной кампании специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в проведении 9,9 тыс. проверок учреждений оздоровления и отдыха детей на предмет соблюдения ими требований санитарного законодательства.

"Нарушение требований санитарного законодательства установлено почти на 3 тыс. проверенных объектов - на каждом третьем обследованном", - отметила Алла Григоренко.

Самый высокий процент нарушений обнаружено в Херсонской области (78%), Черкасской (50%), Житомирской (42%), Хмельницкой (48%), Харьковской (47%), Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях по 38%.



Нарушения касались организации питания детей, недостаточного уровня гигиены персонала, нарушения технологии приготовления готовых блюд, нарушения правил хранения продуктов, отсутствия документов на продукцию, отсутствия маркировки оборудования. Также в 201 заведении зафиксировано недостаточное укомплектование учреждений медицинским персоналом.



С целью приведения заведений к соответствующим требованиям должностными лицами Госпродпотребслужбы предоставлено 712 предписаний и 52 распоряжения руководителям учреждений, наложено 43 штрафы, отстранены от работы 66 работников, не прошедших периодический профилактический медицинский осмотр, 10 раз проинформированы правоохранительные органы о нарушении требований санитарного законодательства.



Как сообщали Українські Новини, в Коблево госпитализировали 40 детей из-за отравления.



Также в лагере Одесской области массово отравились 46 детей.