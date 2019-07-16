Количество детей, отравившихся в детском лагере под Одессой, значительно возросло

54 ребенка и 3 взрослых госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Медик-2" в поселке Сергеевка в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.

"Всего во время вспышки пострадали 54 ребенка и 3 взрослых, 11-го и 13-го июля были госпитализированы в инфекционные отделения Белгород-Днестровской районной и городской больниц… установлено, что причиной массового заболевания стало нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи", - говорится в нем.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования вспышки было отобрано более 100 образцов для лабораторных исследований, в том числе пищевой продукции, смывов с поверхностей оборудования в пищеблоке, материала от заболевших и персонала оздоровительного учреждения.

Согласно сообщению, по результатам лабораторных исследований в готовой продукции (говядина тушеная, рис вареный с овощами), в сырье (скумбрия замороженная, курятина замороженная) и в смывах с поверхности разделочного стола, стола для грязной посуды, выделен возбудитель шигеллеза (дизентерии).

Также в ходе расследования выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов: отсутствие контроля температурных режимов в холодильных камерах, отсутствие дезинфицирующих средств для обработки рук в производственных отделениях пищеблока, дополнительный набор штата заведения без прохождения медицинского осмотра, нарушение правил мытья посуды.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля 43 ребенка были госпитализированы из-за отравления в детском лагере "Медик-2" в Одесской области.

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